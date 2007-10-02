У БЮТ говорять про повальний підкуп членів комісій

Блок Юлії Тимошенко вимагає від правоохоронних органів та Центральної виборчої комісії втрутитися у ситуацію щодо затримки з підбиттям попередніх результатів парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, факт затримки з підбиттям результатів фактично означає, що деякі політичні сили намагаються переглянути результати виборів.

«Якщо правоохоронні органи, ЦВК і Президент не втрутяться в ситуацію, то ми будемо стояти перед процесом ревізії результатів», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні тривають спроби спотворити волевиявлення громадян на користь Соціалістичної партії. Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, до штабу БЮТ надходять повідомлення про спроби “повального підкупу” членів комісій з вимогою переписувати протоколи і завищувати результати СПУ.

М.ТОМЕНКО нагадав, що на даний момент для подолання Соцпартією 3-відсоткового бар’єру не вистачає 60 тис. голосів.

Крім того, М.ТОМЕНКО нагадав, що всі екзит-поли та паралельний підрахунок голосів деяких політичних сил доводять, що СПУ не проходить до ВР. «Те, що сьогодні відбувається, - нас непокоїть. І я поки не буду говорити про наші радикальні дії, якщо протягом найближчих годин ми не побачимо результатів виборів», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також зазначив, що якщо результати виборів будуть спотворені, то це завдасть значного удару по іміджу України, оскільки всі міжнародні спостерігачі зійшлися на думці, що вибори в Україні пройшли демократично.