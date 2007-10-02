Донецькі регіонали поки що не збираються везти людей на Майдан

З Донецька до Києва для участі в мітингах на підтримку Партії регіонів обласна організація партії людей везти поки що не збирається.

Про це УНІАН сказав керівник прес-служби облвідділення Партії регіонів Ігор ЧІЧАСОВ.

"Поки що відправляти людей до Києва ми не плануємо", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня на Майдані Незалежності в Києві близько 6 тис. прихильників Партії регіонів провели мітинг на підтримку політики партії.