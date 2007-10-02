ЦВК опрацювала 96,86% протоколів
15:03, 02 жовтня 2007Політика
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Ситуація майже не змінилася
За даними Центральної виборчої комісії, станом на 14 годину 47 хвилин другого жовтня опрацьовано 96,86% протоколів дільничних виборчих комісій.
Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,13% виборців, за БЮТ - 30,85%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,31%, за Комуністичну партію України – 5,35%, за Блок Литвина – 3,95%, за Соціалістичну партію України – 2,92%.
Не підтримали жодну з політичних сил 2,7% виборців.
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