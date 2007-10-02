БЮТ радить Черновецькому не мріяти про лаври маркіза Карабаса

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді попереджає міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що “за кожен вкрадений сантиметр столичної землі” він понесе відповідальність перед законом.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у Київраді з приводу вчорашніх рішень сесії Київської міської ради.

Автори заяви стверджують, що 1 жовтня на сесії міської ради “відбувся злочин проти київської громади, масштаби і нахабство якого перевершили всі кримінальні операції міської влади на чолі з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ за час перебування його на посаді мера столиці”.

За даними БЮТ у Київраді, практично всі 676 розглянутих сесією питань завершилися “тотальним грабунком київських земель, при тому, що по більш ніж 70 відсотках рішень не мали навіть проектів питань, які повинні були отримати депутати”. “В результаті брутального порушення процедури ухвалення рішень та хазарського набігу на землі Києва братви ЧЕРНОВЕЦЬКОГО столиця втратила понад 1 333 гектарів, серед яких багатостраждальні землі Хотівського радгоспу і урочищі Кончи-Заспи”, йдеться у заяві.

За словами БЮТівців, “варварство ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його компанії відбулося саме тоді, коли наше суспільство живе очікуванням завершення підрахунку голосів на парламентських виборах”.

“Скориставшись тим, що країна зосереджена на виборі власного майбутнього та на боротьбі з кланами у великій політиці, дрібні шулери, які випадково потрапили у владу Києва, намагаються вкрасти у місцевих громад останнє майно. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ добре розуміє, що перемога демократичних сил і формування демократичної коаліції у Верховній Раді створить передумови для проведення дострокових виборів у Києві, а тому в свої останні дні на посаді мера йде на пряме порушення закону заради наживи”, підкреслюється в заяві.

“Депутати Київради від БЮТ, - йдеться далі в документі, - не брали участі у кримінальному абсурді, який влаштувала міська влада. Більше того, ми звернулися із закликом до всіх депутатів міськради не брати участі в незаконному засіданні сесії, сподіваючись на те, що здоровий глузд і політична відповідальність візьме гору над спокусою долучитися до дерибану Києва”. Однак, за словами авторів заяви, “посібниками земельної мафії стали фракції і депутатські групи у міськраді: Блок Черновецького, соціалісти, „Громадський актив Києва”, частина Партії регіонів, депутати „Нашої України”, „Столичні реформи”, Блок Литвина та „Єдність”.

У зв’язку з цим депутати БЮТ у Київраді звертаються “особисто до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО із запевненнями, що за кожен вкрадений сантиметр столичної землі йому доведеться понести відповідальність перед законом, і мрії про лаври маркіза Карабаса закінчаться для нього в’язничними нарами”.