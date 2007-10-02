ЦВК опрацювала 97,35% протоколів
15:27, 02 жовтня 2007Політика
2369
СПУ втрачає відсотки
За даними Центральної виборчої комісії, станом на 15 годину 20 хвилин опрацьовано 97,35% протоколів дільничних виборчих комісій.
Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,16% виборців, за БЮТ - 30,84%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,29%, за Комуністичну партію України – 5,35%, за Блок Литвина – 3,95%, за Соціалістичну партію України – 2,91%.
Не підтримали жодну з політичних сил 2,7% виборців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter