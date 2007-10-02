НУ-НС веде паралельний підрахунок голосів (результати з 95,77% дільниць)

Заступник голови штабу блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Микола ОНІЩУК не виключає, що під час встановлення результатів виборів можуть бути використані політичні технології, які дадуть змогу провести соціалістів до Верховної Ради України. Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що не виключає, що при встановлені результатів виборів “можуть бути мотиви, пов’язані саме з намаганням провести СПУ до парламенту”.

Він повідомив, що вчора представники “Нашої України - Народної Самооборони” виїхали до низки областей, зокрема, Луганської, Донецької, Одеської, де фіксується “основна маса порушень при встановленні результатів виборів”.

За його словами, завдяки вчорашньому дорученню глави держави правоохоронці почали вживати ефективних заходів, щоб встановити, “чи не містяться в діях керівників дільничних та окружних виборчих комісій вказаних областей ознаки злочину, які полягають, зокрема, в злочинній бездіяльності, спрямованій на фальсифікацію результатів виборів”. Він висловив сподівання, що в найближчі години буде встановлено остаточні результати виборів.

Як додав М.ОНІЩУК, уповноважені особи від НУ-НС, керівники регіональних штабів контролюють на місцях кожний факт затримки встановлення результатів виборів на дільницях чи в округах. “Ми встановили, що в переважній частині випадків це відбувається через технологічні і організаційні труднощі в ОВК. З іншого боку, ми не виключаємо, що це може бути використано, щоб вплинути на остаточні результати виборів. Особливо, якщо певні політичні партії перебувають на критичній межі проходження до парламенту”, - зауважив М.ОНІЩУК.

Він зазначив, що НУ-НС веде паралельний підрахунок голосів і опрацьовано 95,77% усіх дільниць. За його словами, Партія регіонів набирає 34,06%, БЮТ - 30,7%, НУ-НС - 13,98%, КПУ -5,37%, Блок Литвина - 4,04% і СПУ - 2,91. Він зазначив, що їхні підрахунки затримуються через те, що з деяких дільниць немає чіткої і однозначної інформації щодо завершення етапу підрахунку голосів, а подекуди окружні виборчі комісії з різних підстав повертають протоколи дільничним виборчим комісіям для уточнення. Він висловив стурбованість з приводу того, що під час уточнення у протоколах можуть відбутися зміни, які безпосередньо будуть впливати на результати виборів.