У ЦВК прогнозують, що Мороз не пройде

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 15 годину 46 хвилин опрацьовано 97,38% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,15% виборців, за БЮТ - 30,84%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,30%, за Комуністичну партію України – 5,35%, за Блок Литвина – 3,95%, за Соціалістичну партію України – 2,91%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,7% виборців.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА прогнозує, що Соціалістична партія України не зможе подолати 3-відсотковий бар’єр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам у ЦВК.

За її словами, динаміка підтримки цієї партії ще приблизно з вечора вчорашнього дня свідчить, що кількість виборців, які проголосували за СПУ, знижується.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА сказала, що ті дані, які надходять, а також виходячи з можливих результатів підтримки СПУ в тих регіонах, дані звідки ще не надійшли, дають можливість прогнозувати, що СПУ не подолає необхідний для проходження до парламенту 3-відсотковий бар’єр.

Як повідомляв УНІАН, станом на 15.20 Центральна виборча комісія опрацювала 97,35% протоколів дільничних виборчих комісій. За Соціалістичну партію України проголосували 2,91%.