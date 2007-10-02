Тимошенко тисне на ЦВК, аби не пустити Мороза в Раду?

Соціалістична партія України вимагає припинити моральний і політичний тиск, який Блок Юлії Тимошенко зараз намагається чинити на Центральну виборчу комісію з метою перешкодити проходженню соціалістів до парламенту.

Про це йдеться в заяві СПУ, поширеній прес-службою партії.

За словами авторів заяви, «на даний момент ЦВК залишилося обробити менше 5% протоколів, і результати остаточних підрахунків можуть змінити нинішній розклад сил». «Саме цього і побоюється БЮТ, для якого поява соціалістів у Верховній Раді означає кінець авантюрним планам Юлії Володимирівни, що стосуються розподілу вищих державних постів і підготовки стартового майданчика для президентських виборів», - сказано в заяві СПУ.

У ній також сказано, що «результати офіційних підрахунків нівелювали роль БЮТ як лідера дострокових виборів, здатного диктувати умови формування більшості й уряду». “Нічого не чутно про результати переговорів БЮТ і Президента з приводу формату коаліції і складу нового Кабінету, як обіцяла Юлія Володимирівна відразу після закриття виборчих дільниць 30 вересня», - відзначають соціалісти.

СПУ вважає, що тому БЮТ “зараз намагається впливати на процес підрахунку, залучаючи до нього ЦВК і правоохоронні органи, що є прямим порушенням закону». За словами авторів заяви, БЮТ вимагає прискорити обробку протоколів, «фактично підштовхуючи членів виборчих комісій до порушень і фальсифікацій, що неминучі в умовах морального і політичного пресингу». Таким чином, на думку соціалістів, Блок Тимошенко «намагається спотворити результати волевиявлення громадян і присвоїти своєму блоку функції Центрвиборчкому».

СПУ пропонує спокійно дочекатися підсумків офіційного підрахунку голосів і «припинити до того часу всі спекуляції на цю тему».

Як повідомляв УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 15.46 оброблено 97,38% протоколів дільничних виборчих комісій. За СПУ проголосували 2,91% виборців.