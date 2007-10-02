ЦВК опрацювала 97,54% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 16 годину 44 хвилини опрацьовано 97,54% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,18% виборців, за БЮТ - 30,84%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,29%, за Комуністичну партію України – 5,36%, за Блок Литвина – 3,95%, за Соціалістичну партію України – 2,90%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,71% виборців.