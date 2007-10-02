У Партії регіонів до прем`єра Тимошенко ставляться з гумором

У Партії регіонів вважають, що Блок Юлії Тимошенко і блок «Наша Україна - Народна Самооборона» рано почали святкувати і заявляти про те, що вони самі сформують уряд країни.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі керівник кримського виборчого штабу ПР, кандидат в народні депутати за списками Партії регіонів Олексій БОЯРЧУК, передає кореспондент УНІАН.

За словами О.БОЯРЧУКА, Юлії ТИМОШЕНКО і команді Президента Віктора ЮЩЕНКА ніколи не вдасться домовитися. «У них (у БЮТ – УНІАН) ніколи з Президентом не будуть нормальні стосунки, - підкреслив «регіонал». - Вони ділять шкуру неубитого ведмедя і починають формувати уряд - у них вже на сьогоднішній день розбіжності страшенні!».

О.БОЯРЧУК також висловив сумнів щодо перспективи призначення прем`єром лідера БЮТ. «До прем`єра ТИМОШЕНКО я ставлюся з певною долею гумору. Вона вже була прем`єром. Ми бачили результат того, як вона була прем`єром», - сказав «регіонал». На його думку, якщо раптом Ю.ТИМОШЕНКО все ж сяде в прем`єрське крісло, то картина в країні буде такою ж, що й за часів її першого прем`єрства. «В тому разі (якщо Ю.ТИМОШЕНКО стане прем`єром – УНІАН) - хоча я думаю, що цього не станеться, - але якщо це відбудеться, то ми побачимо повторення картини того, як вона була прем`єром», - сказав О.БОЯРЧУК.

Щодо заяв деяких політиків про те, що на сході і півдні країни затримка підрахунку голосів пояснюється бажанням ряду сил сфальсифікувати результати голосування на користь партнерів по коаліції, О.БОЯРЧУК сказав, що ні про яку фальсифікацію не може бути і мови. Повільність сходу і півдня країни в підрахунку голосів, порівняно із заходом України представник ПР пояснив більшою кількістю населення південно-східних регіонів. «У них (на західній Україні – УНІАН) області такі ж, як у нас міста (ймовірно, маються на увазі міста східної України – УНІАН), - заявив О.БОЯРЧУК. – Щоб обробити одне місто-мільйонник, треба значно більше часу, щоб обробити область, де декілька мільйонів чоловік, треба значно більше часу, чим область - де декілька сот тисяч чоловік».