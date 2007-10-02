ПР: 40 грузинів водили донецьку комісію в туалет під конвоєм

Представники помаранчевих сил і грузинські спостерігачі ведуть цілеспрямовану роботу з перегляду підсумків голосування у 40-му окрузі (м. Донецьк). Про це заявляє прес-служба Донецького обласного відділення Партії регіонів.

На думку ПР, метою протистояння є «хоч якось знизити відсоток голосів за Партію регіонів».

Автори заяви стверджують, що на 36-ій дільниці округу № 40 скупчилося 40 грузинських спостерігачів. Вони вимагали перерахунку голосів або визнання виборів недійсними. А також «почали загрожувати членам комісії. різними термінами ув`язнення – від 4 до 12 років!»

У ПР вважають, що спостерігачі тероризували склад комісії. Її засідання затягнулося на 30 годин. «Люди не мали можливості навіть вийти в туалет, а якщо їм вдавалося все-таки вмовити «наглядачів», то тільки під їхнім особистим конвоєм...», - стверджується в заяві.

У результаті протокол все-таки був підписаний і відвезений в окружну комісію. Проте, сьогодні було ініційовано засідання окружної комісії (голова Л. Л. Науменко від БЮТ) з тією ж метою – перерахувати голоси на ділянці.