ЦВК опрацювала 97,83% протоколів
17:45, 02 жовтня 2007Політика
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У Литвина - майже 4%
Центральна виборча комісія станом на 17.38 опрацювала 97,83% протоколів дільничних виборчих комісій.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,14% виборців, за БЮТ - 30,87%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,30%, за Комуністичну партію України – 5,35%, за Блок Литвина – 3,95%, за Соціалістичну партію України – 2,90%.
Не підтримали жодну з політичних сил 2,71% виборців.
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