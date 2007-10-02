ЦВК опрацювала 97,83% протоколів

17:45, 02 жовтня 2007
Політика
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У Литвина - майже 4%

Центральна виборча комісія станом на 17.38 опрацювала 97,83% протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,14% виборців, за БЮТ - 30,87%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,30%, за Комуністичну партію України – 5,35%, за Блок Литвина – 3,95%, за Соціалістичну партію України – 2,90%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,71% виборців.

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