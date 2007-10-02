Тимошенко домовилася з Ющенком про Кабмін

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко на зустрічі з Президентом України Віктором Ющенком домовилася відразу після оголошення попередніх результатів виборів почати формувати Кабінет Міністрів і решту органів виконавчої влади. Про це вона повідомила сьогодні на брифінгу.

Лідер БЮТ також повідомила, що обговорила з Президентом шляхи уникнення масштабної фальсифікації. Ю.Тимошенко підкреслила, що повністю задоволена зустріччю з Президентом.

"Ми сьогодні якраз обговорили те, як запобігти масштабним фальсифікаціям, які мають на меті привести нечесним шляхом в парламент Соціалістичну партію. В той же час ми говорили про формування нової коаліції. У нас зараз немає ніяких сумнівів, що демократичні сили будуть мати перевагу в парламенті, незважаючи на істерику з фальсифікацією… І тому ми домовились про наступні речі: одразу після оголошення попередніх результатів ЦВК для того, щоб мати впевнену базу для формування влади, ми починаємо формування уряду, і одразу після того починаємо формування усіх керівних посад, складу всієї виконавчої влади. Я думаю, що сьогодні моя розмова з Президентом говорить про те, що у нас ніяких абсолютно інших планів щодо формування іншої коаліції, ні у команди "Нашої України", ні у нашої команди, немає. І я почула від Президента впевнену позицію на цю тему. Я задоволена сьогоднішньою нашою зустріччю і вважаю, що це була зустріч фактично політичних партнерів".

РБК-Україна