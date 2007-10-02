Тимошенко не проти взяти до себе Литвина

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що у новому парламенті Блок Литвина може увійти до єдиної коаліції БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції у Києві.

«Я не думаю, що це виключено, це можливо», - сказала лідер БЮТ.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що за попередніми результатами виборів у БЮТ та НУ-НС вистачає голосів, аби сформувати коаліцію виключно з двох політичних сил. «Удвох нам вистачає голосів. А далі будемо вести переговори», - сказала вона.

За словами лідера БЮТ, переговори з іншими політичними силами щодо можливості приєднання до коаліції необхідно вести тільки після того, як ЦВК оприлюднить остаточні попередні результати дострокових виборів. При цьому, за її словами, коаліція з Партією регіонів і КПУ виключена. «Коаліція з ПР і КПУ виключена, а далі будемо вести переговори», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.