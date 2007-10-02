Вибори по-севастопольськи

У Севастополі окружна виборча комісія (225 ТВО) станом на 17.33 зареєструвала протоколи 173 із 187 виборчих дільниць (92,5%), протоколи 6 ДВК відправлені на повторне уточнення, а попереду ще й перерахунок голосів у чотирьох виборчих дільницях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила секретар цієї комісії Ганна ПОЛІЩУК (квота БЮТ). За її інформацією, окружком сьогодні відновив свої засідання у другій половині дня, «нам вчора переконливо рекомендували відпочити і сьогодні не приходити раніше 14-ї. Члени ОВК по квотах від коаліції так і зробили, а ми, члени ОВК, що представляють БЮТ і НУ-НС, прийшли на 10.00-11.00, але кворуму не було».

Як додала Г.ПОЛІЩУК, станом на 17.33 у Севастополі Партія регіонів набирала 64,48%, КПУ - 10,35, ПСПУ - 6,63%, БЮТ - 4,98%, Блок Литвина - 2,44%, СПУ - 2,75%, НУ-НС - 2,33%.

За словами Г.ПОЛІЩУК, ОВК ще не перераховувала бюлетені з чотирьох дільниць, про що приймалося рішення раніше, оскільки, як сказала вона, сьогодні комісія приймала уточнені протоколи ДВК.

Як повідомив УНІАН член ОВК Володимир ДЕРЯБКІН (квота НУ-НС), сьогодні ОВК через формальні помилки в методиці оформлення відправила на повторне уточнення 6 протоколів дільничних виборчих комісій. Як сказав він, «сьогодні ж ми їх чекаємо знову. Перерахування ж бюлетенів по чотирьом ДВК ще не починалося, оскільки, згідно з виборчим законодавством, перерахунок голосів здійснюється лише після того, як ОВК прийме і зареєструє усі протоколи». Як додав В.ДЕРЯБКІН, «ми переконливо просили членів ДВК, яким віддані протоколи на повторне уточнення, привезти їх сьогодні ж, але я не переконаний, що вони це зроблять саме сьогодні, я не можу за них розписуватися». За словами члена ОВК, окрім шести ДВК, відправлених на повторне уточнення протоколів, дві ДВК ще стоять «під дверима» з уточненими (з першого разу) протоколами.