ЦВК обробила 98,41% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годин 58 хвилин оброблено 98,41% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, опрлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,2% виборців, за БЮТ - 30,83%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,26%, за Комуністичну партію України – 5,36%, за Блок Литвина – 3,95%, за Соціалістичну партію України – 2,89%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,71% виборців.