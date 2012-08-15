ВАСУ став на бік ЦВК: Тимошенко і Луценка не зареєструють

Вищий адміністративний суд України відмовився задовольнити апеляційну скаргу Об’єднаної опозиції щодо відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати кандидатами в народні депутати колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суду було зачитано головуючим у цій справі суддею Олександром Ведяніновим.

Зокрема суд, розглянувши скаргу на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який відмовився дозволити реєстрацію Ю.Тимошенко та Ю.Луценка, не знайшов правових підстав для її задоволення.

Таким чином, суд залишив в силі рішення попередньої судової інстанції, а також визнав законною постанову Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.

У своєму рішенні Вищий адмінсуд вказав, що всі етапи виборчої кампанії пов’язані і поєднані між собою і тому норми чинного законодавства розповсюджуються на всі ці етапи. Крім того, суд зауважив, що доводи представника позивача є безпідставними, оскільки не містять норм, які б дозволяли бути обраними кандидатам, що мають непогашену судимість.

Зважаючи на це, суд постановив, що постанова попередньої судової інстанції є законною і обгрунтованою і підстав для її скасування немає. Таким самим законним є і рішення Центвиборчкому про відмову в реєстрації Ю.Тимошенко та Ю.Луценку, зазначається в рішенні ВАСУ.

Ухвала Вищого адмінсуду набирає чинності з моменту оголошення та не підлягає оскарженню.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

11 серпня Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Об’єднаної опозиції до ЦВК на відмову зареєструвати Ю.Тимошенко і Ю.Луценка кандидатами у депутати.

Суд мотивував своє рішення тим, що законодавство не дозволяє реєстрацію кандидатами в народні депутати осіб, які мають на час реєстрації непогашену судимість.

13 серпня об’єднана опозиція оскаржила у Вищому адмінсуді рішення Київського апеляційного адмінсуду.