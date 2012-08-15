ЦВК відмовила Кармазіну та чотирьом Морозам у реєстрації
Центральна виборча комісія відмовила нинішньому народному депутату України Юрію Кармазіну (фракція НУ-НС) та чотирьом однофамільцям екс-лідера Соціалістичної партії України Олександра Мороза у реєстрації кандидатами в народні депутати.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.
ЦВК при розгляді документів Ю.Кармазіна вказала на те, що ним було подано дві заяви щодо балотування кандидатом у депутати одночасно у двох одномандатних виборчих округах №151 (Полтавська область) та у №179 (Харківська область), що є підставою для відмови у реєстрації кандидатом у депутати.
Центральна виборча комісія при ухваленні рішення про відмову Ю.Кармазіну у реєстрації не взяла до уваги його заяву про відмову балотуватися за одномандатним округом №179.
«ЦВК постановила відмовити Юрію Анатолійовичу Кармазіну у реєстрації та повернути йому внесені грошові застави», - йдеться у рішенні ЦВК.
Крім того, також було відмовлено у реєстрації Олександру Сергійовичу Морозу, Олександру Михайловичу Морозу і Олександру Олександровичу Морозу, які шляхом самовисування балотувалися у одномандатному виборчому окрузі №93 (Київська область), а також Віктору Вікторовичу Морозу, який балотувався в одномандатному окрузі №95 (Київська область). Підставою для відмови їм у реєстрації стала невідповідність установленій формі поданих ними декларацій.
Як повідомляв УНІАН, екс-лідер СПУ О.Мороз заявляв про намір балотуватися кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі №93 (Київська область).