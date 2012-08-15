ЦВК відмовила Кармазіну та чотирьом Морозам у реєстрації

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

ЦВК при розгляді документів Ю.Кармазіна вказала на те, що ним було подано дві заяви щодо балотування кандидатом у депутати одночасно у двох одномандатних виборчих округах №151 (Полтавська область) та у №179 (Харківська область), що є підставою для відмови у реєстрації кандидатом у депутати.

Центральна виборча комісія при ухваленні рішення про відмову Ю.Кармазіну у реєстрації не взяла до уваги його заяву про відмову балотуватися за одномандатним округом №179.

«ЦВК постановила відмовити Юрію Анатолійовичу Кармазіну у реєстрації та повернути йому внесені грошові застави», - йдеться у рішенні ЦВК.

Крім того, також було відмовлено у реєстрації Олександру Сергійовичу Морозу, Олександру Михайловичу Морозу і Олександру Олександровичу Морозу, які шляхом самовисування балотувалися у одномандатному виборчому окрузі №93 (Київська область), а також Віктору Вікторовичу Морозу, який балотувався в одномандатному окрузі №95 (Київська область). Підставою для відмови їм у реєстрації стала невідповідність установленій формі поданих ними декларацій.

Як повідомляв УНІАН, екс-лідер СПУ О.Мороз заявляв про намір балотуватися кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі №93 (Київська область).