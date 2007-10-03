ЦВК опрацювала 99,02% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 01 годину 53 хвилини оброблено 99,02% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,24% виборців, за БЮТ - 30,80%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,23%, за Комуністичну партію України – 5,37%, за Блок Литвина – 3,95%, за Соціалістичну партію України – 2,88%, за ПСПУ - 1,30%, за ВО "Свобода" - 0,76%, за Партію зелених - 0,40%, за Блок Людмили Супрун - 0,34%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,72% виборців.