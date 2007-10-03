У закордонному окрузі переміг БЮТ

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 21 годину 29 хвилин 2 жовтня опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій у закордонному виборчому окрузі.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за БЮТ проголосували 33,13% виборців, за Партію регіонів - 26,45%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 25,52%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 2,28%, за Блок Литвина – 2,25%, за Комуністичну партію України – 1,64%, за Соціалістичну партію України – 1,15%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,32% виборців.