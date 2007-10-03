Спостерігачі від ОБСЄ не вважають повільний підрахунок підозрілим

Спостерігачі від Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) готові залишитися ще на певний час в Україні, аби стежити за подальшим розвитком подій. Про це повідомив „Німецькій хвилі” заступник голови спостережної місії ОБСЄ Штефан КРАУЗЕ.

Серед причин повільного підрахунку голосів Ш.КРАУЗЕ називає технічні помилки. „Це не є підозрілим. Виходячи з мого досвіду хочу сказати, що при опрацюванні протоколів завжди трапляються технічні помилки. Іноді більше, іноді менше. В нас ще немає загальної картини зі всієї країни. Про будь-які офіційні скарги з боку політичних партій до суду чи до виборчої комісії нам поки що невідомо”, - сказав Ш.КРАУЗЕ. За його словами, спостерігачі не можуть знати про ситуацію в усій країні, тому що відвідали в неділю тільки 3 тисячі з понад 30 тисяч виборчих дільниць. Як повідомив Ш.КРАУЗЕ, звіт спостерігачів від ОБСЄ планується опублікувати впродовж наступних двох місяців.