Помаранчеві отримали привітання з Європи

Депутати Європарламенту від групи народних партій вітають українських колег з перемогою на виборах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили за результатами парламентських виборів, на яких делегація з чотирьох представників групи народних партій Європарламенту перебувала в Україні у складі місії спостерігачів.

Як відзначив заступник голови групи народних партій Європарламенту Маріан-Жан МАРІНЕСКУ (Румунія), вибори відбувалися в хорошій і спокійній атмосфері.

“Українській народ голосував вільно. Ми впевнені, що наші сестринські партії зараз об’єднаються і поведуть країну до європейського майбутнього”, - сказав депутат.

Його колега по партійній групі Ніколай МЛАДЄНОВ (Болгарія) додав, що результати виборів дали чіткий мандат демократичним силам сформувати уряд.

“Вони матимуть місію імплементувати порядок денний реформ, які дадуть можливість українському народу користуватися перевагами свободи, безпеки та благополуччя, яких він прагне”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, партія “Народний Союз “Наша Україна” має статус спостерігача при Європейській народній партії, а партія Юлії ТИМОШЕНКО “Батьківщина” подала заявку на приєднання до Європейської народної партії, яка буде розглянута у найближчі місяці.