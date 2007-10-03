ЦВК опрацювала 99,34% протоколів
10:17, 03 жовтня 2007Політика
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Проти всіх - 2,73% виборців
За даними Центральної виборчої комісії, станом на 10 годину 3 хвилини опрацьовано 99,34% протоколів дільничних виборчих комісій.
Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,25% виборців, за БЮТ - 30,80%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,21%, за Комуністичну партію України – 5,37%, за Блок Литвина – 3,96%, за Соціалістичну партію України – 2,87%.
Не підтримали жодну з політичних сил 2,73% виборців.
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