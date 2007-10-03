О 12.30 Ющенко зробить заяву щодо формування коаліції

10:23, 03 жовтня 2007
Політика
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Питання не передбачаються

Віктор Ющенко виступає під час зйомок програми ”Свобода слова”. Київ, 28 вересня Сьогодні о 12.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробить заяву щодо формування парламентської коаліції.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО оголосить заяву на ганку Секретаріату Президента (вул. Банкова, 11).

Питання не передбачаються.

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