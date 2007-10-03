О 12.30 Ющенко зробить заяву щодо формування коаліції
10:23, 03 жовтня 2007Політика
2776
Питання не передбачаються
Сьогодні о 12.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробить заяву щодо формування парламентської коаліції.
Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО оголосить заяву на ганку Секретаріату Президента (вул. Банкова, 11).
Питання не передбачаються.
Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter