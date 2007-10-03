О 12.30 Ющенко зробить заяву щодо формування коаліції

Питання не передбачаються

Сьогодні о 12.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробить заяву щодо формування парламентської коаліції. Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО оголосить заяву на ганку Секретаріату Президента (вул. Банкова, 11). Питання не передбачаються. Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.

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