Азаров: треба брати приклад не з героїв "Бригади", а з олімпійців

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facеbook.

"Нашій молоді треба брати приклад не з героїв телевізійних фільмів, таких як "Бригада", а з наших олімпійських чемпіонів, які своєю працею, своєю наполегливістю досягти і слави, і шани, і пошани, і, відповідно, матеріальної винагороди. Та й звання олімпійського чемпіона по життю - це дуже висока честь. Саме тому це дуже хороший приклад для наслідування. Але держава, місцеві органи влади повинні створювати умови", - написав М.Азаров.

У зв'язку з цим він зазначив, що необхідно відновлювати спортивні майданчики, будувати льодові арени, спортивні комплекси, створювати можливості дітям для занять спортом.

"Я згадую своє дитинство. Наша країна тоді відновлювалася після війни, але практично в кожному дворі був примітивний, але або футбольний, або баскетбольний майданчик. Не так багато коштів було витрачено на те, щоб розчистити достатньо невеликий майданчик від сміття і поставити, наприклад, два баскетбольні щити. У місті, де я жив, не було жодного басейну, проте поряд протікала річка. На річці був обладнаний басейн, в якому діти не тільки вчилися плавати, але і зокрема вчилися добре плавати. Тому всякі посилання на бідність є неістотними. Було б бажання у місцевих органів влади займатися цією важливою справою. А уряд їм допоможе", - запевнив М.Азаров.