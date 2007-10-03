ЦВК опрацювала 99,41% протоколів: ПР набирає

За даними Центральної виборчої комісії станом на 11 годину 19 хвилин, опрацьовано 99,41% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,27% виборців, за БЮТ - 30,78%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,20%, за Комуністичну партію України – 5,38%, за Блок Литвина – 3,96%, за Соціалістичну партію України – 2,87%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,73% виборців.