На Полтавщині російська мова не набрала 10%, щоб стати регіональною

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Полтавської обласної ради Іван Момот.

За його словами, влада області і місцевого самоврядування поки не планує вводити на своїй території окремі положення Закону «Про засади державної мовної політики».

«У нас немає таких великих місць проживання нацменшостей, де б можна було зробити їх мову регіональною», - сказав І.Момот.

Секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач і секретар Кременчуцької міськради Василь Івко також сказали журналістам, що у депутатів обох міст на даний момент немає планів проводити сесії, щоб надати якійсь з мов статус регіональної.

За даними І.Момота, в Полтавській області, згідно з даними українського перепису населення 2001 року, проживало 1,630 млн жителів. З них: українці — 1,481 млн, росіяни — 117,1 тис.; інші національності — 9,8 тис. Серед них: білоруси — 6,3 тис., вірмени — 2,6 тис., молдавани — 2,5 тис., євреї — 1,8 тис.