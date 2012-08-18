На Полтавщині російська мова не набрала 10%, щоб стати регіональною

07:37, 18 серпня 2012
Політика
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У Полтавській області поки не планується надавати якійсь з мов статус регіональної відповідно до закону «Про засади державної мовної політики».

Голова Полтавської облради Іван Момот

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Полтавської обласної ради Іван Момот.

За його словами, влада області і місцевого самоврядування поки не планує вводити на своїй території окремі положення Закону «Про засади державної мовної політики».

«У нас немає таких великих місць проживання нацменшостей, де б можна було зробити їх мову регіональною», - сказав І.Момот.

Секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач і секретар Кременчуцької міськради Василь Івко також сказали журналістам, що у депутатів обох міст на даний момент немає планів проводити сесії, щоб надати якійсь з мов статус регіональної.

За даними І.Момота, в Полтавській області, згідно з даними українського перепису населення 2001 року, проживало 1,630 млн жителів. З них: українці — 1,481 млн, росіяни — 117,1 тис.; інші національності — 9,8 тис. Серед них: білоруси — 6,3 тис., вірмени — 2,6 тис., молдавани — 2,5 тис., євреї — 1,8 тис.

 

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