БЮТ: Соцпартія стала на шлях відвертого екстремізму

Блок Юлії Тимошенко вимагає від Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ взяти під охорону всі приміщення виборчих комісій та виборчу документацію.

Про це йдеться у заяві БЮТ, переданій УНІАН.

У документі нагадується, що сьогодні вночі було зумисне здійснено підпал приміщення комісії територіального виборчого округу №91 у Київській області. На Сході України зафіксовані численні випадки побиття міжнародних спостерігачів, недопущення їх до контролю за підрахунком голосів, приховування об’єктивної інформації, блокування надходження даних до Центральної виборчої комісії.

У БЮТ переконані, що саме “Соціалістична партія з метою ревізії народного волевиявлення стала на шлях відвертого екстремізму”.

Блок Юлії Тимошенко вимагає від СБУ і МВС взяти під охорону всі приміщення виборчих комісій та виборчу документацію, заблокувати всі можливі шляхи для здійснення провокацій та незаконних маніпуляцій.

Також “бютівці” вимагають від Генеральної прокуратури України притягнути до кримінальної відповідальності злочинців, відповідальних за фальсифікацію вибору народу.

Як повідомляв УНІАН, у день виборів Міністерстві внутрішніх справ та регіональних управліннях було розгорнуто діяльність оперативних штабів з відстеження ситуації, що складається на територіях обслуговування, вжиття адекватних заходів реагування на її зміни, організації та забезпечення охорони громадського порядку й безпеки громадян під час проведення позачергових виборів народних депутатів України.

На кожній виборчій дільниці перебували співробітники міліції, також вони охороняють приміщення окружних виборчих комісій.