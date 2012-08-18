ЗМІ: Віце-президент Сирії втік до Йорданії, примкнувши до опозиції

За інформацією телеканалу "Аль-Арабійя", офіційних підтверджень втечі віце-президента від керівництва країни не надходило, повідомляє РІА «Новости».

На початку серпня прем'єр-міністр країни Ріяд Хіджаб також заявив про те, що долучився до опозиції, і втік із Сирії. Наразі він перебуває в Йорданії.

Із Сирії, де впродовж майже 11 місяців не припиняються антиурядові виступи, щодня надходять повідомлення про загибель людей - як мирних громадян, так і співробітників силових структур.

Опозиція виступає за негайне усунення від влади нинішнього Президента Б.Асада і проведення демократичних парламентських виборів.