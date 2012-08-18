ЗМІ: Віце-президент Сирії втік до Йорданії, примкнувши до опозиції
10:44, 18 серпня 2012Політика
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Сирійська опозиція заявила, що віце-президент країни Фарук аш-Шараа переїхав до Йорданії, ставши однією з високопоставлених осіб у країні, які залишили сторону Президента Башара Асада.
Фарук аш-Шараа нібито вже в Йорданії
За інформацією телеканалу "Аль-Арабійя", офіційних підтверджень втечі віце-президента від керівництва країни не надходило, повідомляє РІА «Новости».
На початку серпня прем'єр-міністр країни Ріяд Хіджаб також заявив про те, що долучився до опозиції, і втік із Сирії. Наразі він перебуває в Йорданії.
Із Сирії, де впродовж майже 11 місяців не припиняються антиурядові виступи, щодня надходять повідомлення про загибель людей - як мирних громадян, так і співробітників силових структур.
Опозиція виступає за негайне усунення від влади нинішнього Президента Б.Асада і проведення демократичних парламентських виборів.
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