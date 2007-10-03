У Донецьку неможливо купити квитки на Київ

У столиці Донбасу неможливо дістати квитки на Київ і Львів. Вже декілька днів охочі відвідати столицю мають труднощі. Неможливо купити квитки на найближчі дні у напрямі Києва і Львова, як, втім, і в інші міста західних регіонів. Заздалегідь вони не продаються.

Залізничники закликають людей не панікувати і не шукати в тому, що трапилося, політичного підтексту. Мовляв, йде просто ремонт шляхів в Дніпропетровській області, який випадково підгадали під вибори. Але, враховуючи загострення політичних пристрастей в країні, жителі Донбасу насилу вірять в такий «збіг».

- Рух пасажирських потягів у напрямі Києва і Західної України утруднений у зв`язку з ремонтними роботами, які ведуть наші придніпровські колеги на станції Грінь, - повідомив начальник прес-служби Донецької залізниці Володимир Селіванов.

Одночасно в прес-службі відзначили, що на залізниці ніколи нічого не буває раптом і все ретельно планують. В тому сенсі, що ремонтні заходи проводяться в рамках поточної реконструкції вокзалів і станцій. Як нас запевнили, в найближчий день рух в обох напрямах налагодиться.

Тим часом сьогодні виїхати до Києва з Донецька на потязі украй проблематично. Якщо в теорії можна прийти і купити квиток «зараз на зараз», то на практиці це неможливо. Як результат - величезні черги в касах.

Комсомольская правда в Украине