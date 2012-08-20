Українцям хочуть дати право відкликати народних депутатів із ВР

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про відкликання народного депутата України».

Про це повідомляється на сайті ВР.

Як підкреслюється Пояснювальній записці до законопроекту, «в статті 81 Конституції України та статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України» встановлений вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Однак, такої підстави як відкликання народного депутата виборцями у цьому переліку немає».

Також зазначається, що Стаття 5 Конституції України регламентує, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Згідно з Конституцією України кожен народний депутат України присягає додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. На депутатів законодавство покладає обов’язки брати участь у засіданнях Верховної Ради України, у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України; виконувати доручення Верховної Ради України та її органів; брати участь у роботі над законопроектами, іншими актами Верховної Ради України; підтримувати постійний зв'язок із виборцями; дотримуватися загальновизнаних норм моралі та інші обов’язки.

Однак, наголошується в Пояснювальній записці, «деякі депутати, не відчуваючи жодної відповідальності перед виборцями, діють всупереч своїм передвиборчим обіцянкам, переходять з однієї фракції в іншу, змінюють політичні партії (виборчі блоки політичних партій) від яких їх було обрано до Верховної Ради України на політичні партії (блоки) протилежної ідеології, державницької та світоглядної позиції; не ведуть роботи з громадянами; не відвідують засідання Верховної Ради України та комітетів Верховної Ради України».

У документі зазначається, що Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачає порядок та підстави відкликання виборцями у будь-який час депутата місцевої ради, який не виправдав їхньої довіри, тому запровадження такої процедури на всеукраїнському рівні відповідатиме принципу справедливості та підвищить політичну відповідальність депутатів українського парламенту.

Тому проектом закону «Про відкликання народного депутата України» пропонується встановити порядок та підстави відкликання виборцями народного депутата України.

Крім цього, законопроектом пропонується доповнити новою статтею Закон України «Про статус народного депутата України».

Як сподівається автор законопроекту Сергій Міщенко, його ухвалення «підвищить вплив народу на прийняття владних рішень; посилить політичну та правову відповідальність народних депутатів України; надасть можливість запровадити процедуру відкликання депутатів, які втратили довіру виборців через радикальні зміни політичних сил чи недобросовісне ставлення до своїх депутатських обов’язків; дозволить підвищити ефективність роботи парламенту через позбавлення повноважень депутатів, які використовують надані повноваження у особистих, а не народних інтересах».