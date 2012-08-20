Опозиція знайшла важливого свідка проти Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив перший заступник лідера партії «Батьківщина», керівник виборчого штабу Об’єднаної опозиції Олександр Турчинов.

За його словами, впродовж місяця активісти збирали підписи під цим позовом від усіх українців, і вже зібрано 309 тисяч 711 підписів.

«Це свідчення того, що люди не бояться ставити свій підпис», - сказав він.

О.Турчинов наголосив, що влада намагалася перешкоджати цьому процесу і навіть через суди забороняла збір підписів, зокрема, у Харкові, Черкасах та ряді інших міст.

Голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк наголосив, що опозиція вважає незаконним підписання В.Януковичем пенсійної реформи, Податкового кодексу, мовного закону, призначення голови уряду та всього складу Кабміну.

«Янукович тиснув на суддів Конституційного Суду, і в нас є прямі свідчення одного судді Конституційного Суду, що на нього тиснули в той момент, коли Конституційний Суд приймав рішення про повернення до старої Конституції. Зараз ця особа не є членом Конституційного Суду», - сказав він.

А.Яценюк наголосив, що цей позов є «чітким переліком злочинів проти держави, які вчинив чинний Президент Янукович».

«Опозиція звертається до Вищого адміністративного суду з вимогою визнати такі дії Януковича протиправними», - сказав він.

Водночас А.Яценюк зауважив, що опозиція чудово розуміє, що на суддів цього суду буде здійснюватися тиск.

«Наш похід проти Януковича обмежується не тільки українськими судами, і в тому випадку, якщо український суд буде зволікати з розглядом цього питання, ми звернемося до Європейського суду з прав людини», - сказав він.

За словами А.Яценюка, головним позивачем є він, однак до цього додаються підписи всіх громадян. «Позов готовий. Перша, хто приєднався до цього позову, це була Юлія Тимошенко», - сказав він.