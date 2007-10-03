У НУ-НС сподіваються, що вони та БЮТ вдруге не наступатимуть на граблі

Блок “Наша Україна - Народна самооборона” зацікавлений у зміцнені коаліції, яку планується створити на базі НУ-НС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України – Народної самооборони”, про це заявив заступник керівника виборчого штабу блоку Микола ОНІЩУК, коментуючи можливість приєднання до коаліції Блоку Литвина.

«Можу тільки сказати, що ми зацікавлені в зміцненні коаліції», - сказав він. При цьому М.ОНІЩУК наголосив, що вести переговори про створення коаліції від НУ-НС уповноважений голова Політради блоку В`ячеслав КИРИЛЕНКО.

Відповідаючи на запитання, наскільки довговічною буде коаліція між БЮТ та НУ-НС, М.ОНІЩУК висловив сподівання, що цим політичним силам вдасться уникнути повторення попередніх помилок.

“На граблі вдруге наступають тільки люди, нездатні робити висновки. Я думаю, що політичний досвід і практика допоможуть нам уникнути подібних помилок”, - сказав він.