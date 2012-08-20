Власенко: Будь-яке рішення, крім скасування вироку Тимошенко, буде незаконним

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс лікування, висловив її захисник народний депутат Сергій Власенко.

«І захист, і Юлія Володимирівна Тимошенко переконані, що ця справа загнала режим Януковича в глухий кут, і для того, щоб з цього глухого кута вийти, Янукович повинен дати чітку вказівку підконтрольному йому Вищому спеціалізованому суду винести єдине законне рішення в цій справі – скасувати вирок від 11 жовтня минулого року й ухвалу Апеляційного суду від 23 грудня 2011 року», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що, на думку Ю.Тимошенко, Вищий спецсуд тривалий час невмотивовано зволікав з розглядом касації, і таким чином створював «перешкоди на шляху оскарження вироку Тимошенко по газовій справі у Європейському суді з прав людини».

На думку С.Власенка, у матеріалах кримінальної справи немає доказів провини Ю.Тимошенко. «Я не буду вже говорити про те, що в матеріалах справи лежить лист міністра юстиції Лавриновича і генерального прокурора на той момент пана Медведька про те, що Тимошенко мала право підписувати такі директиви, однак на самому документі немає підпису Тимошенко, а також в матеріалах справи є покази свідків, які говорять про те, що вона не могла ставити печатку на цих документах», - наголосив С.Власенко.

На його думку, також немає підстав повертати газову справу у суди нижчих інстанцій.

«Єдиним законним рішенням є скасування незаконно винесеного вироку й ухвали апеляційної інстанції», - підкреслив С.Власенко.

Він також зазначив, що рішення Вищого спецсуду жодним чином не вплине на розгляд скарги Ю.Тимошенко у Європейському суді з прав людини.

На його думку, перенесення розгляду касації у Вищому спецсуді означатиме, що Ю.Тимошенко вичерпала всі засоби захисту своїх інтересів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім він переносився на 26 червня, 12 липня та 16 серпня. Ю.Тимошенко неодноразово зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.

Захист Ю.Тимошенко вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра.

16 серпня Вищий спецсуд з розгляду цивільних та кримінальних справ розпочав розгляд касаційної скарги на вирок екс-прем’єру.

Завтра, 21 серпня, ВССУ о 10.00 продовжить розгляд скарги.