Москаль: чернівецька влада приховує, що міліціонер зґвалтував сироту

Про це йдеться в заяві депутата, переданій УНІАН.

Як стверджує Г.Москаль, у серпні цього року під час відпочинку групи дітей-сиріт в дитячому таборі села Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області одна з вихованок зникла на три дні, а коли була знайдена, розповіла, що її насильно утримував і ґвалтував міліціонер, працівник Сторожинецького райвідділу внутрішніх сил, який охороняв табір.

За словами Г.Москаля, про подію він дізнався з колективного звернення, що надійшло на його адресу від мешканців Сторожинецького району.

Г.Москаль також стверджує, що Управління освіти Чернівецької облдержадміністрації та керівництво міліції вирішили приховати злочин, ніяких офіційних заяв не писати, а працівника міліції, який охороняв табір, звільнити з роботи заднім числом.

За словами Г.Москаля, він володіє інформацією, що вихованці школи-інтернату, не бачачи жодної реакції з боку влади й правоохоронців на злочин, готують самосуд над міліціонером.

При цьому депутат повідомляє, що звернувся до Генпрокуратури України з проханням порушити за даним фактом кримінальну справу й притягнути винних до відповідальності, в тому числі тих, хто намагається приховати цей злочин.