ЦВК опрацювала 99,50% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 13.33, опрацьовано 99,50% протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті комісії, за Партію регіонів проголосували 34,30% виборців, за Блок Юлії Тимошенко - 30,76%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,19%, за Комуністичну партію України – 5,38%, за Блок Литвина – 3,96%, за Соціалістичну партію України – 2,87%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,73% виборців.