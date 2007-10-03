Першого заступника Лавриновича зловили на корупції

Сьогодні Служба безпеки України передала до одного з районних судів м. Києва протокол про корупційне діяння, передбачене п. «а» ч. 2 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією» стосовно члена Вищої ради юстиції, першого заступника міністра юстиції України Валерія БОНДИКА, який, будучи держаним службовцем 1-го рангу 1-ої категорії, незаконно одержав матеріальні блага у зв’язку з виконанням функцій держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що В.БОНДИК скористався послугами приватних осіб для здійснення авіаперельотів територією України, за що приватною особою К. було оплачено 61 тис. 610 грн.

Разом з тим, Службою безпеки України на виконання доручення слідчого прокуратури АР Крим в рамках кримінальної справи з’ясовується причетність В.БОНДИКА до протиправних дій, пов’язаних з прийняттям неправомірного судового рішення суддею Феодосійського міського суду.

Кримінальна справа була порушена прокуратурою АРК стосовно судді Феодосійського міського суду за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України за фактом винесення 5 квітня 2007 р. завідомо неправосудного рішення про заборону центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування здійснювати будь-які заходи, вчиняти будь-які дії, а також приймати будь-які рішення на виконання Указу Президента України від 2 квітня 2007 р. «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

По суті викладеного СБУ поінформує міністра юстиції України для вжиття заходів, передбачених законом України «Про боротьбу з корупцією».