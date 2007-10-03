ЦВК ще не має даних із 188 виборчих дільниць

До Центральної виборчої комісії ще не надійшли дані про результати голосування із 188 виборчих дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

За його словами, є шанс «9 з 10», що сьогодні ці дані надійдуть.

А.МАГЕРА зазначив, що ці дільниці знаходяться в різних областях України.

А.МАГЕРА нагадав, що в Україні працювали 33 тис. 974 виборчі дільниці, і з 33 тис. 786 вже надійшла інформація про підрахунок голосів.

Він зауважив, що сьогодні від окружних і дільничних виборчих комісій продовжують надходять оригінали відповідних протоколів. За даними А.МАГЕРИ, у даний час вже прийнято близько 30 протоколів окружних виборчих комісій.

Він зазначив, що приблизно у 35-40% випадках необхідно складати уточнені протоколи у зв’язку з внесенням змін до тих, що надійшли. А.МАГЕРА підкреслив, що зміни стосуються не даних про голоси, відданих за кандидатів у народні депутати, а так званих технічних нюансів, тобто пунктів, які стосуються бюлетенів, що не підлягають врахуванню, зіпсованих виборчих бюлетенів, в окремих випадках недійсних виборчих бюлетенів.

Він висловив сподівання, що до кінця сьогоднішнього дня до ЦВК надійде інформація із таких проблемних округів як №1 (АРК), №9 (м. Вінниця) і №218 (м. Київ).