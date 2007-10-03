Бойко обговорює з Медведєвим газову проблему

У Будинку уряду Росії почалася зустріч першого віце-прем`єра РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ, який прибув до Москви на переговори з «газової проблеми».

Про це повідомляє РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» направив своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з поставок газу до України. Заборгованість української сторони за поставки газу становить понад 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

Того ж дня Європейська комісія закликала «Газпром» і українську владу якнайшвидше врегулювати проблему боргу української сторони.

Сьогодні, 3 жовтня, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива та енергетики Ю.БОЙКО провести попередні переговори в Москві у зв`язку із заявою РАТ «Газпром». «Потрібно порадитися з Президентом і, швидше за все, я теж поїду працювати над цим питанням», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Прем`єр підкреслив, що уряд має намір зробити зусилля для збереження ціни на газ для України на існуючому рівні, а також «зберегти відносини з нашим партнером у цих питаннях».