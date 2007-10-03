Доки помаранчевої коаліції немає, Черновецькому нема чого нервувати?

Питання щодо переобрання мера Києва буде обговорюватися після формування коаліції між блоком «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, про це заявив заступник керівника Центрального виборчого штабу блоку Микола ОНІЩУК.

«Після того як будуть вирішені питання по формуванню коаліції, уряду, запуску механізмів державної влади, варто очікувати, що НУ-НС разом з нашими партнерами по коаліції буде обговорювати ситуацію у Києві і Київраді», - сказав він.

При цьому, за словами М.ОНІЩУКА, тільки після цього буде прийняте рішення щодо перевиборів мера столиці.