Ющенко не виключив ПР з процесу формування коаліції (оновлена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує від Партії регіонів, БЮТ, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина мудрих кроків на шляху до консолідації держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні у Києві.

“Я очікую від лідерів Партії регіонів, БЮТ, блоку НУ-НС, Блоку Литвина політичної мудрості і кроків до консолідації країни навколо національних приоритетів”, - сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО додав: “Політичні сили новообраного парламенту повинні виробити модель співпраці влади і опозиції навколо спільного порядку денного для України”.

"Сьогодні я даю доручення Партії регіонів, Нашій Україні - Народній Самообороні та БЮТ разом з іншими політичними силами розпочати політичні консультації щодо створення парламентської коаліції", - сказав Президент.