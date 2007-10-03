Європа відмовилася допомагати Україні у сплаті газових боргів

Єврокомісія не бачить підстав для сумнівів у надійності “Газпрому” як постачальника газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ, коментуючи оприлюднену “Газпромом” заяву щодо можливості зменшення постачання газу в Європу через борги України.

“Якщо згадати ситуацію 2005 року, то треба зазначити, що сьогодні “Газпром” завчасно поінформував про свої наміри. Звичайно, ситуація 2005 року була поганою для репутації “Газпрому”, однак є 30-річна історія стабільного постачання газу. Тому, я думаю, “Газпром” залишається стабільним і надійним постачальником”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що на сьогодні існує комерційний конфлікт між двома сторонами – українською та російською, за яким Єврокомісія уважно стежить. При цьому, додав він, Єврокомісія немає ніяких коментарів щодо збігу у часі парламентських виборів в Україні та попередженням “Газпрому” про можливе скорочення постачань.

Відповідаючи на запитання щодо солідарності з Україною в питанні енергетичної політики і можливості допомогти Україні оплатити борги перед Росією, Ф.ТАРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ зазначив, що, на сьогодні ЄС проводить з Україною енергетичний діалог і підписав Меморандум про співпрацю в енергетичній сфері, виконує ряд спільних проектів, таких, як наприклад, будівництво метрологічного центру в Боярці, однак, скоріше за все, не зможе допомогти Україні вирішити питання боргу.

“Я маю сумніви, я, звичайно, маю все перевірити, але я маю сумніви в тому, що в цьому механізмі співпраці існує якійсь вихід, який дав би можливість Європі сплатити борги України”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» направив своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з поставок газу до України. Заборгованість української сторони за поставки газу становить понад 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

Того ж дня Європейська комісія закликала «Газпром» і українську владу якнайшвидше врегулювати проблему боргу української сторони, а сьогодні вирішила скликати в середині жовтня засідання координаційної групи з питань постачання газу із залученням представників Росії та України.

Сьогодні, 3 жовтня, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ провести попередні переговори в Москві у зв’язку із заявою РАТ «Газпром».

Сьогодні перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що сума боргу, названа “Газпромом” – перебільшена.