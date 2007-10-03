Янукович підтримав Ющенка у питанні формування коаліції
15:03, 03 жовтня 2007Політика
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ПР готує заяву у відповідь Президенту
Прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує позицію, висловлену Президентом Віктор ЮЩЕНКО щодо формування парламентської коаліції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.
За словами співрозмовника, зараз Партія регіонів готує відповідну заяву з цього приводу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своїй заяві щодо формування коаліції В.ЮЩЕНКО сказав, що очікує від Партії регіонів, БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина мудрих кроків до консолідації країни і закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.
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