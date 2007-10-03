Янукович підтримав Ющенка у питанні формування коаліції

Прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує позицію, висловлену Президентом Віктор ЮЩЕНКО щодо формування парламентської коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

За словами співрозмовника, зараз Партія регіонів готує відповідну заяву з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своїй заяві щодо формування коаліції В.ЮЩЕНКО сказав, що очікує від Партії регіонів, БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина мудрих кроків до консолідації країни і закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.