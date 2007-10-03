Ющенко назвав пріорітети нового уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що пріоритетним завданням нової коаліції та уряду має стати прийняття економічної програми розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави наголосив сьогодні у своїй заяві щодо формування парламентської коаліції

За словами В.ЮЩЕНКА, необхідно виключно через ринкові механізми зупинити зростання цін та вирівняти і оптимізувати доходи громадян. “Новий уряд повинен продемонструвати нову якість соціальної політики в Україні”, - сказав Президент.

Крім того, наголосив глава держави, необхідно скасувати депутатську недоторканність і привілеї.

В.ЮЩЕНКО також вважає, що коаліція та уряд мають розробити та ухвалити пакет антикорупційних законів.

Крім того, глава держави наполягає на створенні Антикорупційного бюро. “Я наголошую – закон буде один для всіх”, - сказав Президент.

Серед пріоритетів глава держави також назвав забезпечення енергетичної безпеки України.