ЦВК опрацювала 99,60% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 15.16, опрацьовано 99,60% протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з останніми даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 34,31% виборців, за Блок Юлії Тимошенко - 30,76%, за блок “Наша Україна – Народна Самооборона” – 14,18%, за Комуністичну партію України – 5,38%, за Блок Литвина – 3,96%, за Соціалістичну партію України – 2,86%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,73% виборців.