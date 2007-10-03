Азаров: новий прем`єр одержить країну з повними засіками і казною

Новий прем`єр-міністр України, хто б ним не став, одержить наповнену казну, великий запас газу й зерна, заявляє перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, що в спадок одержить новий прем`єр-міністр.

«Ще рано про це говорити, але давайте спробуємо оцінити. Нас лають, що в нас дуже багато грошей в казначействі. У нас повна казна. Говорять, погано. А уявіть, що було б з цінами, якби було не так… Казна повна, запаси хліба в Держрезерві наближаються до позначки мільйон - прекрасний запас. До зими країна підготовлена, газу в газосховищах 32 мільярда кубів. Ось я приблизно в такому ж стані передавав справи в 2005 році. Темпи економічного зростання - 7,5% за підсумками 8 місяців. Дай Бог такими темпами йти далі. Давайте зараз не загадуватимемо й не робитимемо швидкоплинних прогнозів», - сказав М.АЗАРОВ.