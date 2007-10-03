Янукович вирішив, що отримав від Ющенка карт-бланш на ”ширку”

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович підтримує позицію Президента України щодо необхідності консолідації зусиль політичних сил, що перемогли на позачергових парламентських виборах 30 вересня 2007 року, повідомляє персональний сайт Януковича.

"Партія регіонів завжди послідовно відстоювала необхідність консолідації політичних сил, формування широкої коаліції у Верховній Раді України. Це те, з чим ми йшли за мандатом довіри до наших виборців. І я переконаний: інший шлях – неможливий.

Я підтримую і вітаю таку позицію Президента. Україна має стати сильнішою, а не слабшою після цієї парламентської кампанії. Відповідальні політики повинні зробити все від них залежне, щоб попри власні амбіції піти назустріч один одному заради об`єднання країни", – підкреслив Віктор Янукович.

"Партія регіонів запрошує до переговорів всі політичні сили, що пройшли до парламенту. Від сьогодні ми починаємо переговори про формування коаліції у Верховній Раді України", – зауважив Лідер Партії регіонів.