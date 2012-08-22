Посол: Україні не варто надіятись на мовний козир у переговорах з РФ

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ заявив Надзвичайний і Повноважний посол України у Росії Володимир Єльченко.

“Я взагалі вважаю, що питання російської мови занадто політизоване, і я б не ставив питання так, що це якась поступка чи якісь козир на переговорах з Росією. У першу чергу, це питання потрібно нам всередині країни вирішити, щоб воно припинило бути предметом спекуляції”, - сказав посол.

“Хоча коментарів дуже багато у цій країні і з боку політиків, і з боку експертів і політологів, але я жодного разу не чув такої думки, що це було зроблено Україною як якась поступка чи якийсь жест у бік РФ”, - зауважив В.Єльченко.

За словами посла, більшість експертів вважають і відкрито говорять, що це внутрішня справа України і до вирішення цього питання наша країна йшла не один рік.

“Я не бачу якоїсь особливої зацікавленості з боку РФ у цьому питанні”, - сказав В.Єльченко.