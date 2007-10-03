Сумнозвісний секретар Донецької міськради знайшовся

Донецьке облуправління Служби безпеки України спростовує інформацію про нібито виклик на допит секретаря міської ради Миколи ЛЕВЧЕНКА.

Раніше інтернет-видання"Острів" повідомляло, що вранці 3 жовтня М.ЛЕВЧЕНКО не вийшов на роботу, і в міськраді нічого не було відомо про його місцезнаходження. У свою чергу, керівник апарату Донецької облорганізації Української народної партії Андрій КАКУША заявив, що М.ЛЕВЧЕНКО нібито 2 жовтня був викликаний в облуправління СБУ для розмови у зв`язку із заявою УНП про розпалювання М.ЛЕВЧЕНКОМ міжнаціональної ворожнечі.

Крім того, як повідомив начальник управління по зв`язках з громадськістю міськради Максим РОВИНСЬКИЙ, М.ЛЕВЧЕНКО незабаром «знайшовся». Як виявилось, він перебуває на лікарняному, і вийде на роботу, "як тільки-но одужає".