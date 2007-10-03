Небоженко: Ющенко показує, хто в домі хазяїн

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що неправильно розглядати заяву Президента як вимогу об`єднатися трьом політичним силам (йдеться про Партію регіонів, Блок Юлії Тимошенко і блок «Наша Україна – Народна Самооборона» - УНІАН).

Про це він повідомив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, за ці три сили голосували абсолютно різні люди і таке об`єднання було б «зрадою» з їхнього боку по відношенню до виборців.

На думку політолога, Президент демонструє європейські стандарти, закликаючи всіх переможців виборів до демократичного діалогу.

Крім того В.НЕБОЖЕНКО вважає, що своєю заявою Президент показує «хто в домі хазяїн», нагадує про свою політичну вагу, показуючи, що без урахування його позиції ніякої коаліції створено не буде. На думку політолога, БЮТ вимагає спочатку домовитися про передачу йому прем`єрської посади, а вже потім вести переговори про створення коаліції, у той же час Президент не згоден з такою позицією.

«Він вимагає демократичних консультацій, метою яких є згладжування можливих конфліктів», – сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в своїй заяві щодо формування коаліції В.ЮЩЕНКО сказав, що чекає від Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина мудрих кроків, спрямованих на консолідацію країни, а також закликав переможців парламентських виборів об`єднатися навколо національних пріоритетів.